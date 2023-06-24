بوتين : الوضع في روستوف لا يزال صعبا بسبب الانتفاضة المسلحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب متلفز اليوم السبت إن "الوضع في روستوف لا يزال صعبا بسبب الانتفاضة المسلحة"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وذكر بوتين: "في روستوف ، تعطل عمل الإدارة المدنية والعسكرية بشكل أساسي".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول تعليق له على تمرد قائد فاجنر بريجيني بريجوزين، أن ما يحدث في الوقت الحالي هو خيانة داخلية.

واعتبر ما قامت به فاجنر يعد طعنة في الظهر، وأنه تم جر فاجنر لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال بوتين أن سنرد على التمرد بكل قوة، مضيفا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وسنواجه ذلك.

وناشد الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، متابعا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري".

وأضاف بوتين ، أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".

وأردف بوتين إن "أولئك الذين يسلكون عمدا طريق الخيانة ، ويستعدون لتمرد مسلح أثناء التحضير لهجمات إرهابية ، سيعاقبون".

وقال الرئيس الروسي: “أي اضطراب داخلي يشكل تهديدا قاتلا لدولتنا بالنسبة لنا كأمة ، وهو ضربة لروسيا لشعبنا وأفعالنا لحماية وطننا.. مثل هذا التهديد سيواجه ردا قاسيا”.