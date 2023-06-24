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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البيئة بالدقهلية تكثف حملاتها الميدانية استعداداً لعيد الأضحى المبارك

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على  جميع حمامات السباحة والشواطئ والعائمات والفنادق.

وكشف مدير إدارة صحة البيئة الدكتور أحمد المكاوى أنه تم سحب 40 عينة من حمامات السباحة، بالإضافة إلى عينات من مختلف  الشواطئ بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

وقال إنه تم سحب 435 عينة للمياه من أماكن عامة ونوادي ومحطات مياه ومراكز للشباب تضمنت  350 عينة مياه من شبكات مرشحة ونحو 37 أخرى من شبكات جوفية، علاوة على 15 عينة طرود محطات مياه و5 أخرى من وحدات غسيل كلوي.  

وأوضح أن الإدارة كثفت جولاتها على الأماكن العامة ومناطق وساحات  للصلاة والحدائق العامة والمتنزهات، إلى جانب السلخانات لمراجعة استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية.

 

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إدارة صحة البيئة الصحة بالدقهلية عيد الأضحى المبارك وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يد الأضحي المبارك

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