مصدر إلهام.. خبير أثري يوضح تفاصيل معرض توت عنخ أمون في برشلونة

تحدث الخبير الأثري أحمد عامر، عن إقامة معرض لـ توت عنخ أمون في برشلونة، قائلا: الحضارة المصرية مصدر إلهام للعالم أجمع، لذلك يسعى السائح إلى رؤية آثار وتاريخ مصر.

وأضاف "أحمد عامر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الملك توت عنخ أمون يعتبر مصدر جدل، للعالم الخارجي، حيث قام مجموعة من العلماء بتخيل شكل الملك توت عنخ أمون، خاصة وأنه توفى في عمر صغير.

وأكمل: معرض توت عنخ أمون في برشلونة سيفتح أبوابه من الـ 10 صباحا، وسيقدم المعرض جوانب من حياة الملك باستخدام مجموعة من الصور.وشدد على أن فكرة عرض أكثر 5000 قطعة أثرية خاصة بالملك توت عن آمون، داخل المتحف المصري، سيساهم في جذب السياحة بشكل كبير، وسيعمل على زيادة تدفق عدد السائحين.