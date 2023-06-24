برلماني: مشاركة السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي تعكس مكانة مصر عالميا

أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالمشاركة الفعالة لمصر في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تعكس أهمية دور مصر المؤثر عالميا ودوليا.

وقال "دياب"، في تصريحات له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طرح خلال مشاركته لمصر في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، رؤية مصر بكل شفافية وضوح لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية، وقد عكست الرؤية المصرية مطالب الدول النامية واحتياجاتها لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، مضيفا بأن السيسي حرص علي طرح الرؤية المصرية في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات العالمية.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه لابد من مؤسسات التمويل الدولية، الأخذ برؤية مصر الخاصة بمراحعة أسس وضوابط المنح والتمويلات التي تحصل عليها الدول النامية، والتي لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتاسوى مع التمويلات التي تحصل عليها الدول المتقدمة، خاصة وأن الأخيرة هي المتسبب الأكبر في حدوث تلك التغيرات المناخية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية التي تعاني بشدة من عدة ملفات سواء كان في مجال الأمن الغذائي أو من خلال أمن الطاقة، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة.