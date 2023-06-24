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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد فاجنر يوجه رسالة لبوتين: لن نستسلم

صدى البلد

ذكر قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين، إنه من الخطأ أن يتهمنا الرئيس الروسي بالخيانة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال قائد فاجنر ردًا على بوتين، بدعوة فاجنر للرجوع،  أنه "لا أحد من قواتي سيسلم نفسه بناء على طلب بوتين".


أفاد قائد فاجنر، بإسقاط مقاتلة روسية من طراز سو 35 وطائرة نقل عسكرية من طراز N26.

أصدرت وزارة الخارجية الروسية دعوة للوحدة في روسيا من أجل منع التهديد المحتمل "للحرب الأهلية".

ذكرت المتحدثة ماريا زاخاروفا "لدينا قائد عام واحد (فلاديمير بوتين). لا اثنان ولا ثلاثة. واحد.".

وأضافت: "العدو ينتظر حربنا الأهلية".

حثت زاخاروفا رجال روسيا على التوحد رغم اختلاف وجهات نظرهم.
تابعت "خلفك أطفال ونساء ووالديك! خلفك البلد. خلفك يوجد كل ما تدافع عنه بالسلاح. أنتم أجيال المستقبل. انتظروا ولا تستسلموا ".

اختتمت زاخاروفا رسالتها بدعوة الروس إلى الوقوف بقوة.
 

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