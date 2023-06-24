لتعزيز ثقة الطفل بنفسه.. نصائح مهمة من استشاري نفسي للوالدين

أوضحت فيفيان مجدي، استشاري الطب النفسي، كيفية التعامل مع الطفل الذي يشعر بعدم الثقة في نفسه، وذلك بمساعدته على الخروج للمجتمعات عن طريق ذهابه للنادي ومحاولة الأم إدخاله في دائرة أصدقاء من نفس عمره، ومشاركته مع أشخاص أكبر منه سنا، ومساعدة الأم على تعريض الأبناء لمواقف مختلفة ومتنوعة ولا يهابون دخول أبنائهم في مثل تلك المواقف حتي تقوي من شخصية الطفل ولا يصبح طفلا هشا وذا شخصية ضعيفة غير واثقة بنفسها، ودعمه وكسب ثقته بنفسه عن طريق أيضا استخدام العبارات الداعمة وليست الهادمة للطفل حتى تكسبه ثقته بنفسه ويكون طفلا ذا ثقة بنفسه.

ووجهت فيفيان نصيحة للأمهات خلال لقائها ببرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “دي ام سي” تقديم الإعلامية داليا أشرف، وهي مساعدة الأبناء في وقت الإجازة على تطوير وتقوية نقاط الضعف لدى الأطفال، كتحسين الخط عن طريق كتابة جمل وكلمات كثيرة، أو تقوية اللغة الإنجليزية عن طريق سماعة قصصا بدلا من استخدام الهواتف المحمولة، وتضييع الوقت بأشياء سلبية، فهذا يساعد على تنمية مهارات الأطفال بشكل حقيقي، مشددة ضرورة استشارة الأم للآخرين في أي نقاط لا تجيدها، فهذا شيء لا يعيبها.

ضرورة عدم الأنكار والأعتراف بنقاط الضعف لدى الأطفال

واشارت إلى بند مهم للغاية وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثير من الأمهات، وهو "الإنكار وعدم الأعتراف" بنقاط ضعف أبنائهن قائلة: "الأم تستسهل عشان متحطش على نفسها أعباء جديدة" وأول من ينفجر في وجهه مشكلة الإنكار والتغافل عن مشكلات أبنائها هى الأم، لأن المشكلة الصغيرة ستظل تكبر حتى تنفجر في وجهها وتضر بها ابنها أو ابنتها، لكن من الصحيح أن تضع الأم يدها على نقاط ضعف أبنائها وتقويها وتدعمها، وهذا لا يعيبها أو يعيب أولادها نهائيا.