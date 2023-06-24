مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

مازال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن صاحبة الفستان الأزرق ياسمين ياسر، بعد تطورات تاصيل الواقعة التي قامت بنفيها من خلال تصريحات إعلامية لها، وحقيقة واقعة الطلاق التي تداولت عنها، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم تفاصيل جديدة عن صاحبة القستان الأزرق.

صاحبة الفستان الأزرق

ماذا حدث لصاحبة الفستان الأزرق بعد تداول الفيديو؟

قالت ياسمين ياسر، المشهورة إعلاميًا بـ"صاحبة الفستان الأزرق" خلال تصريحات إعلامية، أنها تعرضت لضرر كبير بعد تداول مقطع فيديو لرقصتها في حفل زفاف عائلي، وهو الفيديو الذي نشره صاحب قاعة الأفراح دون الحصول على إذن منها، ورغم الاتفاق معه على عدم نشر فيديوهات من حفل الزفاف.

هوية ناشر فيديو صاحبة الفتسان الأزرق

وأكدت صاحبة الفستان الأزرق، أنها كانت معزومة مع والدتها في فرح عروسة من عائلتها، وطلبنا من صاحب القاعة وإحنا بنتفق إن تصوير الفيديو خاص لنا، وما ينزلش على السوشيال ميديا.

وأضافت صاحبة الفستان الأزرق، فوجئت بعد يومين من الفرح بأصحابي في الكلية بيكلموني الساعة 3 الفجر، وإني طلعت تريند أول على تيك توك والفيديو عامل 2 مليون مشاهدة، وحصلت لي صدمة وانهيار، بأي حق صاحب القاعة ينشر الفيديو؟.

حقيقة زواج صاحبة الفستان الأزرق

وتابعت صاحبة الفستان الأزرق، أنا لا متجوزة ولا مخطوبة زي ما قالوا، والسوشيال ميديا بتحاول تطلع المواضيع تريند علشان تكسب فلوس من وراها، وصاحب القاعة طلع الفيديو علشان يشهر نفسه والقاعة بتاعته، وألاقي بعدها جرابيع السوشيال ميديا مطلعين إشاعات عني، أنا لو متجوزة هحترم جوزي ومينفعش أرقص كده، لكن أنا بنوتة صغيرة في فرح عائلي مفيش فيه شباب.

ماذا فعلوا أهل صاحبة الفستان الأزرق بعد تداول الفيديو؟

أوضحت ياسمين ياسر رد فعل أسرتها على الواقعة قائلة: "أهلي ساندوني وتحملوا كلام سيئ وتعليقات على السوشيال ميديا، وشجعوني أنزل لأن الهروب مش حل، لكن كلام الناس دبحني، وإحنا مش بنرحم بعض".

ووجهت صاحبة الفستان الأزرق رسالة إلى كل منتقديها قائلة: "بتعاقبوني بدل ما تعاقبوا الناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا غلط، هاجموني لو أنا اللي نزلت الفيديو أو نزل برغبتي، وأكبر دليل على كده إني فضلت مختفية، ومكانش عندي الجرأة أدافع عن نفسي".