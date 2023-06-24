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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرابيع السوشيال ميديا| صاحبة الفستان الأزرق تصرخ على الهواء وتبكي بالدموع

صاحبة الفستان الأزرق
صاحبة الفستان الأزرق

عبرت ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق، عن صدمتها من واقعة نشر مقطع فيديو لها وهى ترقص، مشيرة إلى أن مالك قاعة الأفراح التي كانت فيها هو من نشر هذا الفيديو.

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صاحبة الفستان الأزرق تبكي بسبب فيديو الرقص الشهير: مكسوفة أمشي بالشارع.. وخفت أروح الامتحانات

وأضافت صاحبة الفستان الأزرق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنها" كانت في فرح أحدي أقاربي مع والدتي في طلخة، وطالبنا من صاحب القاعة عدم نشر فيديو الرقص في الفرح وشددت على هذا الأمر".


وتابعت ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق، أن الفيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي السوشيال بعد 48 ساعة من انتهاء الفرح، مستدركة أنها طالبة تدرس في كلية الآداب جامعة المنصورة.

 

ملايين المشاهدات


وأكملت ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق، :" عرفت من أصدقائي انني الترند الأول على التيك توك، والفيديو حقق ملايين المشاهدات في وقت قصير"، لافتة إلى أن الذي نشر الفيديو صاحب قاعة الفرح التي كنت فيها.

 

مش مخطوبة 


وأضافت ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق، أن :"أنا مش متجوزة ولا مخطوبة ولا أي حاجة وكل الكلام ده شائعات، وطالبة في السنة الأخيرة في كلية الآداب، وسمعت كلام وشوفت تعليقات غير مقبولة من جرابيع السوشيال ميديا".

 

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