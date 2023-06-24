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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان المغرب 6 من ذي الحجة ودعاء الرسول عند الإفطار

صدى البلد

يحرص الكثير من المسلمين فى شتى بقاع الأرض وفي مصر خاصةً على صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ويحرصون دائما على معرفة موعد اذان المغرب طوال أيام العشر من ذي الحجة لما لهذه الأيام من ثواب وفضل عظيم، ومع حرص الكثيرين على الصيام يكون الحرص على الالتزام الكامل بالصلاة في وقتها وهو الأمر المطلوب من كل مسلم طوال عمره، أصبح موعد اذان المغرب محل بحث كثير من المسلمين في العشر من ذي الحجة محل بحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة. 

موعد أذان المغرب فى القاهرة اليوم السبت 6 ذي الحجة

يؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٨:٠٠ م

موعد أذان المغرب في المحافظات 

الجيزة ٨:٠٠ م

الإسكندرية ٨:٠٨ م

الإسماعيلية ٧:٥٧ م

شرم الشيخ ٧:٤٢ م

أسوان  ٧:٤٠ م

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4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم


دعاء الرسول عند الإفطار 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد”، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء يوم عرفة 

جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم  أنه كان يكثر من قول: “الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر”، في العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قيل أنه يكثر من لفظ “لا إله إلا الله”، وخاصة في يوم عرفة.

أفضل دعاء فى العشر من ذي الحجة 

وقد أوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابه بالتكبير والتحميد والتهليل قائلا لهم: (ما من أيام أحب ولا أعظم العمل فيهن من هذه الأيام العشر أكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي:لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» [أخرجه الترمذي في الدعوات].

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا.

أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيٍْ قَدِيرٌ.

حَسْبِيَ الله وَكَفىْ، سَمعَ الله لِمَنْ دَعا، لَيْسَ وَراءَ الله مُنْتَهى، أَشْهَدُ للهِ بِما دَعا وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِمَّنْ تَبَرَأَ وَأَنَّ للهِ الآخِرَةَ وَالأولى»

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