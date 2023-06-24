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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يفعل منقوع المر لبشرتك؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد منقوع المر.

فوائد استخدام منقوع المرة للوجه ما يلي :-
· حبّ الشباب: تساعد المرة في تخفيف البثور وحبوب الشباب المزعجة، وللتخلّص من الحبوب يؤخذ القليل من منقوع المرة المحضّر سابقاً في قطنة نظيفة، ويمسحُ الوجه بهذا المنقوع مع تجنّب وصوله لمنطقة ما حولَ العينين، ويترك المنقوع على الوجه لحواليْ الساعة وبعدَها يُغسَلُ الوجه بالماء البارد، ويفضّلُ تكرار هذه الوصفة بشكل يوميّ لحين الحصول على النتائج المرجوة.


·تفتيح البشرة: يمكن استخدام المرة لتفتيح البشرة بشكل طبيعيّ وسريع، ويمكن استخدام قناع المرة والطحينية للحصول على نتائج رائعة، ويتكوّن هذا القناع من ملعقة صغيرة من المرة المطحونة ناعماً، وملعقتين من الطحينية السائلة "طحينية السمسم"، وتُخلط المكونات جيّداً مع بعضها حتّى تتجانس، ثمّ توضع المكوّنات على الوجه مع تجنّب منطقة ما حولَ العينيْن، ويترك هذا القناع لحوالي نصف ساعة قبلَ غسله بالماء الفاتر، وبعد ذلك يغسل الوجه بماء الورد البارد، ويفضّلُ تكرار عمل هذا القناع بشكل أسبوعيّ.


· توحيد لون البشرة: يستخدم منقوع المرة على الوجه بشكل يوميّ على البشرة؛ للتخلّص من التصبغات الجلدية والحصول على بشرة موحّدة اللون.


· تصغير مسامات البشرة: من أهمّ المزايا التي يتمتّعُ بها منقوع المرة قدرتُه على قبض المسامات وتصغيرها، مع المداومة على استخدام المنقوع كقناع للبشرة.


· يسمن الخدود والوجه الهزيل: من خلال مزج الماء المستخدم لنقع المر مع كمية من الطحينية، بحيث تكون كمية الطحينة أكثر من المنقوع بكمية قليلة، ثمّ تطبيق المزيج على الوجه مدّة نصف ساعة تقريباً وغسله بالماء الدافئ، تستخدم الوصفة بشكل يومي.


·  يقشر البشرة: من خلال مزج كمية من المر المطحون مع كميات مناسبة من الطحينية وماء الورد للحصول على مزيج بقوام الكريم أو أخف قليلاً، ثمّ تطبيق المزيج على الوجه وتركه حتى يجف بشكل تام قبل فركه وغسله بالماء الدافئ.


· يرطب الوجه ويكافح ظهور التجاعيد: من خلال مسح البشرة بمنقوع المر عن طريق إضافة الماء الساخن إلى عشبة المر ونقعها مدّة ساعتين على الأقل، أو من خلال تطبيق ماسك المر من خلال نقع المناديل (ثلاثة مناديل تقريباً) في منقوع المر حتّى تتشبع، ثمّ تطبيقها على البشرة على شكل ماسك على الخدود والأنف وتحت الذقن ومنطقة الجبين، وتركها حتّى يجف المنقوع ثمّ إزالتها.

التصبغات الجلدية التصبغات البثور تصبغات الجلد توحيد لون البشره لون البشرة للبشرة للوجه

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