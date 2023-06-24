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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المساعد لخدمات مشروع "سقيا زمزم": 200 ألف عبوة يوميا تصل للحجاج

الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن الخطابي الوكيل المساعد للخدمات وسقيا زمزم

رصدت كاميرا الدي ام سي تفاصيل تطوير الخدمات الجديدة التي يقدمها مشروع “ سقيا زمزم”، حيث قال الدكتور عبد الرحمن الخطابي الوكيل المساعد للخدمات وسقيا زمزم بالمسجد الحرام وأمين اللجنة الإشرافية بمشروع" ماء زمزم"، إن هذا المشروع  أنشئ لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين في هذا الشهر المقدس و هو إيصال مياة زمزم للحجاج بشكل آمن سواء كانوا في سقيا الحرمين الشريفين والمسجد النبوي أو منازلهم أو أخدها معهم إلى ذويهم.


وأشاد الخطابي خلال لقائه بكاميرا الدي أم سي ببرنامج ٨ الصبح، بدور خادم الحرمين الشريفين في إيصال مياة زمزم المباركة لطالبيها بشكل آمن وصحي حيث كانت تعبأ سابقا من خلال صنابير موجودة في بعض المراكز في أحجام مختلفة بشكل يدوي، ولكن الآن تعبأ بشكل آلى في عبوات ٥ لتر.


وأوضح أمين عام سقيا زمزم، ان هذا المشروع " سقيا زمزم" من عام ٢٠١٠، وهدفه إيصال ماء زمزم بشكل آمن وصحي يتناسب مع ضيوف الرحمن.


وأكد إنه بعد إنشاء هذا المشروع رأت  حكومة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء لجنة إشرافية لهذا المشورع يترأسها الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن  وعضوية كلا من وزارة الحج ووزارة البيئة وشركة المياة الوطنية المشتركة في هذا المشروع وعضو من القطاع الخاص ودورها هو الإشراف على أعمال هذا المشروع.


ولفت إلى إن الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع في اليوم الواحد تصل إلى ٢٠٠ ألف عبوة يوميا بسعة ٥ لتر، وسعة التخزين في هذا المشروع  تصل إلى ٢ مليون و ٢٠٠ ألف عبوة هذه الخدمة متاحة لجميع الحجاج.

 

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