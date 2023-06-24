عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 هواتف أندرويد أسطورية بنصف سعر iPhone 14 Pro Max

3 هواتف أندرويد أسطورية
3 هواتف أندرويد أسطورية بنصف سعر iPhone 14 Pro Max

يعد سعر هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max الفلاجشيب الأحدث من شركة آبل هو واحد من أغلى الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق، حيث يتوفر في السوق المصري بحوالي 51 ألف جنيه مصري، الأمر الذي يجعله عائقا كبيرا لراغبي شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة. 

 

وهناك العديد من هواتف أندرويد المميزة والتي تضم عددا من الإمكانات الفائقة، والتي اعتبرها عدد كبير من محللي الهواتف الذكية بأنها تمتلك القدرة التنافسية مع بعض هواتف فلاجشيب كما أن سعرها قد يساوي نصف ثمن هاتف iPhone 14 Pro Max : 

 

هاتف وان بلس OnePlus 11  

يتوفر وان بلس OnePlus 11  في السوق المصري بسعر يبدأ من 30 ألف و 950 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .


وجاء بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي.


ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن  بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C.

 

هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

يتوفر شاومي Redmi Note 12 Pro Plus  في السوق المصري بسعر يبدأ من 18 ألف و 490 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .


وجاء  بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 ، وبطارية بقوة 4980 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0. 

 

هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 

يتوفر سامسونج Galaxy S21 FE  في السوق المصري بسعر يبدأ من 19 ألف و 950 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. 

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات للشحن السلكي و15 وات للشحن اللاسلكي. 

 

شاومي Redmi Note 12 Pro Plus آيفون iPhone 14 Pro Max سعر آيفون iPhone 14 Pro Max سامسونج Galaxy S21 FE سعر سامسونج Galaxy S21 FE وان بلس OnePlus 11 سعر وان بلس OnePlus 11 هواتف بنصف سعر iPhone 14 Pro Max

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

ترشيحاتنا

مقبرة زعيم مصر بهذا الشكل!.. سر غضب رئيس الوزراء من قبر أحمد عرابي

غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

أسعار رينو لوجان الجديدة.. اعرف بكام

من طقوس المصريين القدماء.. اكتشاف مشروب بمكونات سرية داخل إناء الإله بيس

اقتربوا من موسكو .. قوات فاجنر تسيطر على المنشآت العسكرية في روستوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ