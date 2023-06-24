3 هواتف أندرويد أسطورية بنصف سعر iPhone 14 Pro Max

يعد سعر هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max الفلاجشيب الأحدث من شركة آبل هو واحد من أغلى الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق، حيث يتوفر في السوق المصري بحوالي 51 ألف جنيه مصري، الأمر الذي يجعله عائقا كبيرا لراغبي شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة.

وهناك العديد من هواتف أندرويد المميزة والتي تضم عددا من الإمكانات الفائقة، والتي اعتبرها عدد كبير من محللي الهواتف الذكية بأنها تمتلك القدرة التنافسية مع بعض هواتف فلاجشيب كما أن سعرها قد يساوي نصف ثمن هاتف iPhone 14 Pro Max :

هاتف وان بلس OnePlus 11

يتوفر وان بلس OnePlus 11 في السوق المصري بسعر يبدأ من 30 ألف و 950 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .



وجاء بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي.



ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C.

هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

يتوفر شاومي Redmi Note 12 Pro Plus في السوق المصري بسعر يبدأ من 18 ألف و 490 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .



وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 ، وبطارية بقوة 4980 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.

هاتف سامسونج Galaxy S21 FE

يتوفر سامسونج Galaxy S21 FE في السوق المصري بسعر يبدأ من 19 ألف و 950 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.4 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات للشحن السلكي و15 وات للشحن اللاسلكي.