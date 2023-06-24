قبل تمرد اليوم.. البعض توقع خروج قائد فاجنر على الدولة الروسية

فيما يعد مفاجأة للكثيرين اليوم أو الأغلبية الساحقة للدول، تمرد قائد فاجنر اليوم على الكرملين، لكن المفاجأة الأكبر كانت بتوقع البعض ما حدث اليوم.

سبق وتوقع سفير فنلندا السابق في موسكو ريني نيبرج ، حدوث ما حدث اليوم.



وذكر أن ظاهرة أمراء الحرب غريبة على روسيا، فخلال التاريخ، كان هناك متمردون وليس أمراء حرب.



وحاليا هناك أميرين للحرب، قائد فاجنر بريجيني بريجوزين، ورئيس الشيشان رمضان قديروف، ويظهر أن الجيش الروسي لا يحب قائد فاجنر، وهو الأمر الذي لا يعد أمرا جيدا لروسيا واستمرار المعارك، ما قد ينجم عنه أبعاد خطيرة.



واليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز اليوم السبت إن "الوضع في روستوف أون دون لا يزال صعبا خلال الانتفاضة المسلحة".

وذكر بوتين: "في روستوف ، تعطل عمل الإدارة المدنية والعسكرية بشكل أساسي".

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول تعليق له على تمرد قائد فاجنر بريجيني بريجوزين، أن ما يحدث في الوقت الحالي هو خيانة داخلية.

واعتبر ما قامت به فاجنر يعد طعنة في الظهر، وأنه تم جر فاجنر لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال بوتين أن سنرد على التمرد بكل قوة.

وذكر بوتين أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وسنواجه ذلك.

وناشد الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت.

وقال: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري".

وأضاف بوتين أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".

وأردف بوتين إن "أولئك الذين يسلكون عمدا طريق الخيانة ، ويستعدون لتمرد مسلح أثناء التحضير لهجمات إرهابية ، سيعاقبون".

وقال الرئيس الروسي: "أي اضطراب داخلي يشكل تهديدا قاتلا لدولتنا بالنسبة لنا كأمة ، وهو ضربة لروسيا لشعبنا وأفعالنا لحماية وطننا. مثل هذا التهديد سيواجه ردا قاسيا".



في أول التحليلات عن تمرد قائد فاجنر بريجيني بريجوزين وسببه، تحدث ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن سبب التمرد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



وفي سياق التحليلات، قال ضابط المخابرات الأمريكي، أن تحرك بريجوزين سببه تحول القيادة الروسية ضده.

وقال أن فتح وكالة الاستخبارات المحلية الروسية ، وهي جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) قضية جنائية ضد يفجيني بريجوزين ، تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انقلب على رئيس فاجنر.

ذكر ستيف هول، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية :"عندما يقول جهاز الأمن الفيدرالي، نرى أن هذا عمل إجرامي ونحن نحقق فيه ، فهذا يعني بالنسبة لي أن بوتين على رأس ذلك تمامًا وبعمله ".

قال هول إن بريجوزين "يعرف بالضبط ما هي مخاطر ما يقوم به، لأن هذا يعني أنه لا بد أنه قد حسب حسابا لما يستطيع تحقيقه".

وأضاف: "رجل مثل بريجوزين يعرف ما هي المخاطر ويعرف أنه إذا لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة له ، فسيكون الأمر سيئًا حقًا بالنسبة له".



