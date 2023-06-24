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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع تمرد فاجنر.. بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح فيه

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تناقل ناشطون فيديو للقاء صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشف فيه عن الشيء الوحيد الذي لا يغفره.

وسأل الصحفي بوتين قائلًا له: هل أنت قادر على الصفح؟، فرد بوتين بالقول: نعم، ولكن ليس كل شيء.

وأضاف الصحفي متسائلًا: ما الشيء الذي يصعب عليك غفرانه؟، ليرد بوتين: الخيانة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، إن من نظموا العصيان المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب في إشارة إلى مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوزين.

وأضاف بوتين أن ما قامت به "فاجنر" هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في الظهر، مؤكدًا أن "البلاد تواجه اليوم خونة للشعب".

ولفت إلى أن "هذه معركة يتقرر مصير شعبنا فيها، فهي تتطلب وحدة جميع القوى، والوحدة، والتوحيد والمسؤولية، حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا، وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل".

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