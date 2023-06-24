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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بالهند: المصريون يحبون شاروخان وأميتاب باتشان أكثر من روبرت دي نيرو

صورة قديمة لأميتاب
صورة قديمة لأميتاب باتشان في زيارته للأهرامات

قال السفير المصري في الهند وائل محمد عوض إن التعاون الدفاعي بين مصر والهند مهم جدًا في العلاقات الثنائية لأنها تعتمد على درجة الراحة التي تتمتع بها الدولتان، مضيفًا أنه يجب أن "ترسخ هذه الراحة لكي يتقدم التعاون الدفاعي للمضي قدمًا."

وأضاف السفير وائل في حواره الحصري مع صحيفة هيندوستان تايمز الهندية، الصادرة باللغة الإنجليزية، علي هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلي القاهرة أن عدد التدريبات المشتركة، ونوعية تبادل الخبرات، وزيارات السفن البحرية الهندية إلى مصر توضح هذا النوع من الراحة بين الدولتين. 

وأوضح: "من الدلالات أيضا أنه خلال مشاركة رئيسنا كضيف رئيسي في يوم الجمهورية ، كانت هناك فرقة مصرية تسير جنباً إلى جنب مع نظرائها الهنود. كانت هذه هي المرة الثالثة في التاريخ التي يحدث فيها هذا. وهذه علامة على درجة الارتياح التي نتمتع بها في التعامل مع قضايا الدفاع مع الجانب الهندي."

وكشف وائل أن الاستثمارات الهندية في مصر تقارب 3.5 مليار دولار. واصفًا إياه بـ "الرقم الجيد لأنه يوفر قاعدة جيدة". 

وعنده سؤاله حول تقوية الروابط الثقافية طويلة الأمد بين الجانبين، مثل تأثير بوليوود في مصر، قال السفير المصري في الهند "أشهر الممثلين الأجانب في مصر ليسوا روبرت دي نيرو وبراد بيت بل هم شاروخان وأميتاب باتشان. وهذا يدل على مدى العلاقة الثقافية والتقارب."

الهند مصر السفير المصري مودي الهندي

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