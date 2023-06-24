عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه |فمن يقصد؟

والد حسام حبيب
والد حسام حبيب

أثار حسين حبيب؛ والد الفنان حسام حبيب الجدل بعد كتابة منشور غامض عبر صفحته علي فيس بوك.

وكتب حسين حبيب عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "دبدوبة".

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل عن سر الرسالة خاصة في دب المشكلة الأخيرة مع ابنه حسام حبيب.

txt

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

txt

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

 


والد حسام حبيب:

هاجم حسين حبيب؛ نجله الفنان حسام حبيب وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب حسين حبيب :" اللهم أرنا في كل ظالم عجائب قدرتك ؛ وفي كل ابن عاق ظالم لأبيه".


حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقه زوجها حسام حبيب.

وظهر حسام حبيب وهو يحتضن شيرين التي ارتدت فستانًا لونه برتقالي .

سقوط شيرين عبد الوهاب:

وعلقت الفنانة شهيرة؛ على واقعة سقوط شيرين عبد الوهاب من على المسرح .
وكتبت شهيرة عبر صفحتها على فيس بوك: "شوفوا بقي أنا عمري ماتكلمت في أي وقت عن أزمة شرين  لأنها حاجة شخصية وندعيلها وخلاص ربنا يخرجها منها علي خير  لكن اضطريت  اتحشر لأن اللي بيحصل ده  كتير كلنا عارفين ازمتها  والست بتحاول وتجاهد  ان تخرج منها بأنها بتسترد نفسها وفنها وتاريخها الجميل اللي طالما أسعدتنا بيه".

تابعت :"  فلا نقسو عليها ولا نكسرها لمجرد أنها وقعت علي المسرح زيها زي كتير    ونجيب القديم والجديد   ايه يعني ؟ بنتلكك  ولا أيه  شرين في النهايه أنسانه تخطأ وتصيب   وشرين زي مانتوا عارفين ،من المطربات السوبر اللي يتعدوا علي أصابع اليد الواحده ".

اختتمت: "ولا نريد أن نخسرها هي تحتاج لجمهورها اللي بيحبها لا تحبوطها  هي تريد المسانده   وبتقولكم انا رجعت أهو  لحضنكم..فلنمد لها يد الحب والعطاء فقد أعطتنا سنين طوال أمتعتنا فيها بفنها فلا نبخل عليها بيد الأحتواء والمسانده   علي فكره  عمري ماتقابلت أنا وشرين  شخصيا  ولكنها  مشاعر".

وكانت شيرين قد سقطت على المسرح اثناء حفلها في دبي والتي احييته بعد فترة من الغياب.

حسام حبيب دبدوبة والد حسام حبيب شيرين عبد الوهاب حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه |فمن يقصد؟

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

موضوعات متعلقة

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

مهرجان المسرح المصري يكرم رياض الخولي في دورته السادسة عشرة

فيلم الرسوم المتحركة Elemental يحقق 62.9 مليون دولار

بعد يوم واحد.. تامر حسني يحصد 3.7 مليون مشاهدة بـ هرمون السعادة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يطلق اسم سميرة محسن على دورته الثامنة

أخبار الفن| حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمع.. وسر كدمة آسر ياسين بسبب «شماريخ»

كدمة في الوجه.. حقيقة إصابة آسر ياسين بسبب شماريخ

ترشيحاتنا

بسبب التمرد المسلح .. تحذير عاجل من روسيا إلى الدول الغربية

مقبرة زعيم مصر بهذا الشكل!.. سر غضب رئيس الوزراء من قبر أحمد عرابي

غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

أسعار رينو لوجان الجديدة.. اعرف بكام

من طقوس المصريين القدماء.. اكتشاف مشروب بمكونات سرية داخل إناء الإله بيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ