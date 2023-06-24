دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه |فمن يقصد؟

أثار حسين حبيب؛ والد الفنان حسام حبيب الجدل بعد كتابة منشور غامض عبر صفحته علي فيس بوك.

وكتب حسين حبيب عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "دبدوبة".

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل عن سر الرسالة خاصة في دب المشكلة الأخيرة مع ابنه حسام حبيب.



والد حسام حبيب:

هاجم حسين حبيب؛ نجله الفنان حسام حبيب وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب حسين حبيب :" اللهم أرنا في كل ظالم عجائب قدرتك ؛ وفي كل ابن عاق ظالم لأبيه".



حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقه زوجها حسام حبيب.

وظهر حسام حبيب وهو يحتضن شيرين التي ارتدت فستانًا لونه برتقالي .

سقوط شيرين عبد الوهاب:

وعلقت الفنانة شهيرة؛ على واقعة سقوط شيرين عبد الوهاب من على المسرح .

وكتبت شهيرة عبر صفحتها على فيس بوك: "شوفوا بقي أنا عمري ماتكلمت في أي وقت عن أزمة شرين لأنها حاجة شخصية وندعيلها وخلاص ربنا يخرجها منها علي خير لكن اضطريت اتحشر لأن اللي بيحصل ده كتير كلنا عارفين ازمتها والست بتحاول وتجاهد ان تخرج منها بأنها بتسترد نفسها وفنها وتاريخها الجميل اللي طالما أسعدتنا بيه".

تابعت :" فلا نقسو عليها ولا نكسرها لمجرد أنها وقعت علي المسرح زيها زي كتير ونجيب القديم والجديد ايه يعني ؟ بنتلكك ولا أيه شرين في النهايه أنسانه تخطأ وتصيب وشرين زي مانتوا عارفين ،من المطربات السوبر اللي يتعدوا علي أصابع اليد الواحده ".

اختتمت: "ولا نريد أن نخسرها هي تحتاج لجمهورها اللي بيحبها لا تحبوطها هي تريد المسانده وبتقولكم انا رجعت أهو لحضنكم..فلنمد لها يد الحب والعطاء فقد أعطتنا سنين طوال أمتعتنا فيها بفنها فلا نبخل عليها بيد الأحتواء والمسانده علي فكره عمري ماتقابلت أنا وشرين شخصيا ولكنها مشاعر".

وكانت شيرين قد سقطت على المسرح اثناء حفلها في دبي والتي احييته بعد فترة من الغياب.