90 أغنية.. هيثم نبيل يستعيد ذكريات أعماله الفنية

استعاد الفنان هيثم نبيل، ذكريات الأعمال الفنية التي قدمها خلال السنوات الماضية.

وكتب هيثم نبيل، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “اعمالي للدراما العربية والسينما ... ٩٠ اغنية في اخر خمس سنوات اغاني مسلسل جعفر العمدة غناء احمد سعد، اغاني مسلسل البرنس غناء احمد سعد، اغاني مسلسل لؤلؤ لمي عمر ... وموسيقي تصويرية غناء نور عبد السلام واية خفاجة”.



و غاني مسلسل نسل الاغراب غناء تامر حسني، اغاني مسلسل توبة غناء احمد سعد ، اغاني مسلسل دايما عامر غناء لبلبة والطفل مهند، اغاني مسرحية ٣ ايام في الساحل غناء محمد هنيدي، اغاني مسلسل ولد الغلابة غناء بهاء سلطان”.



وأغاني مسلسل الشارع اللي ورانا غناء لبلبة والمجموعة، اغاني مسلسل ايام غناء هيثم نبيل، طوق نجاة اغنية فيلم هارلي غناء محمد رمضان".



وأضاف: "اغاني مسرحية هابي نيو يير غناء دانا،اغاني مسلسل دوبامين غناء هيثم نبيل، اغاني مسلسل ولد امه غناء طارق الشيخ

و هيثم نبيل، مسلسل الونش غناء عمر كمال، موسيقي تصويرية لمسلسل منطقة امنة".

يذكر أن الفنان هيثم نبيل انتهى من تسجيل كل أغانى ألبومه الجديد الذى يضم ما يقرب من 10 أغنيات جديدة جميعها من ألحانه وتعاون في الكلمات والتوزيع مع عدد كبير من الموسيقيين.

وانتهى من تصوير 4 كليبات من ألبومه الجديد.

هيثم نبيل:



وتحدث الملحن والمطرب هيثم نبيل، عن كواليس العمل مع الفنان محمد رمضان، في أغاني مسلسل “جعفر العمدة”، وأغنية فيلم “هارلي” وذلك بالعرض الخاص للفيلم.

قال هيثم نبيل، لـ “كاميرا ”صدى البلد": “نجاح الأغاني بمسلسل جعفر العمدة فاق كل التوقعات، فالأغاني تحتل التريندات الأولى على جميع المنصات، وسعيد بأغنية فيلم ”هارلي" أيضاً، ومتوقع النجاح لها".