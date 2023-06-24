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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استدرجوه بـ ليلة حمرا .. تفاصيل محاكمة المتهمين بالتخلص من طبيب التجمع

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بـ قتل الطبيب الثري بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 26 يوليو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكشف أمر إحالة المتهمين سيدة. س، ومنة الله. و، وعمر. ع، ومحمد. ع، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأوليين، قتلتا المجني عليه حاتم. م، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه وفرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاة بأدوات أعددن إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

القاهرة الطبيب التجمع الخامس علاقة غير شرعية إزهاق روحه الصفة التشريحية

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