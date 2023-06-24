عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت  بدون أي تغيير في محلات الصاغة وعلي مستوي الأعيرة الذهبية، بعد يومين من اعلان قرار تثبيت سعر الفائدة في البنوك.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2220 جنيه للبيع و 2240 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 23-6-2023

ارتداد أسعار الذهب بشكل طفيف بعد قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة


وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب حوالي 1903 جنيه للبيع و 1920 جنيه للشراء.

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1480 جنيه للبيع و 1493 جنيه للشراء.


وبلغ سعر عيار 24 نحو 2537 جنيه للبيع و 2560 جنيه للشراء.


وصل سعر أوقية الذهب نحو 78.905 ألف جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء..


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.56 مليون جنيه للشراء.


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء.


الذهب والجمارك


واستقبلت المنافذ الجمركية المصرية، أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج، وذلك خلال الفترة من 11 مايو الماضي إلى 22 يونيو الجاري، وتحديدًا بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ما عدا القيمة المضافة.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم في ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ إذ يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء المصرية.

وأضاف أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين، والذي يمتد لستة أشهر اعتبارًا من 11 مايو الماضي.

الإعفاء من الضريبة الجمركية

وأشار إلى أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين، يشمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 سعر الجنيه الذهب سعر كيلو الذهب اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

موضوعات متعلقة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

بلّغ الإدارة .. حجازي يكشف موقفه من مونديال الأندية

مدير التعاقدات السابق بالأهلي لـ حسين الشحات : لحظة التجديد دي هتعرف قيمتها بعدين

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع قادة غربيين بشأن التطورات في روسيا|فيديو

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأمن يكشف حقيقة تغيب طفل عن منزله بدمياط

استعد للعيد .. أعشاب لازم تجيبها قبل أكل اللحمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات على أجساد نجوم الفن| عين “قمر” عليها حارس.. منى زكي بالجبس.. و"فؤش" يعاني بسبب رامز

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ