ألفاظ بشعة | إلهام شاهين تروي موقفا سابقًا صادما مع جماعة الإخوان

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الدين أخلاق، وجماعة الإخوان بعيدين عن الأخلاق، كما أن دينهم غير دين الإسلام الذي تربينا عليه، مؤكدة أنها لجأت للقضاء لأخذ حقها من هؤلاء الإرهابيين.

موضحة أنها نجحت في إغلاق قناة «الحافظ» الإخوانية لمدة 6 أشهر بحكم قضائي بسبب الخروج عن قيم المجتمع، وهذه تعد سابقة غير مألوفة أن يتم إغلاق قناة بحكم قضائي.

وأضافت "إلهام شاهين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه حال استمر الإخوان في الحكم كان «هيطلعوا روحنا.. يا خبر أسود»، موضحة أن الوضع كان سيتحول إلى أسوأ، مؤكدة إن الإخوان الإرهابيين يتسموا بالكذب ويكرهون الحياة.

وتابعت أنها تلقت العديد من التهديدات من جماعة الإخوان الإرهابيين، وكان من بين هذه التهديدات، «جمعة الخلاص من إلهام شاهين»، وذهب هؤلاء الإخوانيين إلى منزلها وتلفظوا بأبشع الألفاظ، ونشر صور مفبركة لها.