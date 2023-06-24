إلهام شاهين: نزلت أول المواطنين في ثورة 30 يونيو .. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت من أول المواطنين الذين نزلوا للشارع بالتزامن مع دعوات ثورة 30 يونيو، كما أنها كانت تنتمي قبل الثورة لحزب الكنبة، ولكنها كانت تدلي بالعديد من التصريحات الإعلامية الجريئة ضد الإخوان.

وأضافت "إلهام شاهين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن لو عاد بها الزمن، سوف تقول نفس التصريحات ضد الإخوان، وأكثر، كما أن الشعب المصري نجح في فهم حقيقة الإخوان وأنهم « مش بتوع ربنا».

وتابعت إلهام شاهين: الحقيقة أن الأخوان لا يخافون على البلد، كما أنهم ليسوا رجال دين أو وطن، ومرشد الإخوان كان يقول «الوطن مجرد حفنة تراب».



وأوضحت إلهام شاهين، أن الإخوان الإرهابيين لا يعرفون معنى الوطنية، كما أن تولي مرسى الحكم كان مسجون في قضية التجسس، وهذا يعد أمرا غير طبيعي.