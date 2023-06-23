كنت مستهدفة.. إلهام شاهين: أنا أول واحدة رفضت حكم جماعة الإخوان الإرهابية|فيديو

كل أهل الفن كانوا رافضين حكم جماعة الإخوان.

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ثورة 30 يونيو أثبت أن الشعب المصري قادر على التغيير، مضيفة أنها كانت مستهدفة من جماعة الإخوان بعد إعلانها رفض حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.



وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها توقعت أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تستمر سنة في الحكم، مشيرة إلى أن كل أهل الفن كانوا رافضين حكم جماعة الإخوان.



وتابعت إلهام شاهين، أن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع أنه يملك القدرة على التغيير كما يريد، وضرب المثال لجميع الشعوب، قائلة:«كنا محظوظين بوجود الجيش المصري، وقدرنا نوقف ضد تيار عاوز يدمر البلد».

إرادة الشعب المصري



وقالت إلهام شاهين: «أنا أول واحدة رفضت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقولت بعد أول أسبوع من حكمهم إنهم مش هيكملوا سنة في الحكم، وإن الرئيس المعزول ده مش رئيسنا، لأني كنت واثقة في إرادة الشعب المصري.