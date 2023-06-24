مدير التعاقدات السابق بالأهلي لـ حسين الشحات : لحظة التجديد دي هتعرف قيمتها بعدين

وجه هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي رسالة لـ حسين الشحات جناح الفريق الأول بالمارد الأحمر بعد تجديد التعاقد لمدة ثلاث سنوات .

وكتب عرابي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : حسين التاريخ بيسجل اللي اشتري واللي باع ولحظة التجديد دي والامضاء دي هتعرف قيمتها بعدين وهتعرف اللي بيشتري الاهلي وجمهوره بيكسب باقي حياته سواء فلوس وحاجات بتكون اغلي من الفلوس بتعيش للتاريخ وما بعد الكورة .

وأضاف : مبروك تمديد عقدك يا حسين ومبروك عليك الأهلي ... مستنين منك الكتير يا وحش الف مبروك.

وكان النادي الأهلي قد جدد تعاقده بشكل رسمي مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكان عقد حسين الشحات ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن نجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في إقناع اللاعب بتجديد تعاقده.

تدريبات الأهلي

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء اليوم باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة منتخب السويس المقرر لها مساء غداً في دور الــ 32 لكأس مصر.