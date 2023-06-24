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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام يواصل تصوير أبو نسب مع ياسمين صبري

محمد إمام
محمد إمام

يواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب، وذلك استعداد لعرضه نهاية فصل الصيف.

ويصور إمام خلال هذه الفترة داخل أحد الفنادق الخاصة، حيث أن المشاهد التى يقوم بتصويرها تجمعه بالفنانة ياسمين صبري وماجد الكدواني بطلي العمل.
 

محمد إمام وياسمين صبري 

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

آخر أفلام محمد عادل إمام 

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "عمهم"، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

 

إيرادات فيلم عمهم

وحقق فيلم عمهم نجاحا كبيرا فى مصر وباقى الدول العربية وتخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنيه وو ما جعل محمد إمام يشكر جمهوره.

محمد إمام يشكر جمهوره 

 

وحرص إمام على تقديم الشكر إلى جمهوره بعد تخطى فيلمه حاجز الـ50 مليون جنيه وكتب  إمام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عمهم 50 مليون إيرادات في مصر الحمد لله .. رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر. 

وأضاف إمام:  شكراً لكل واحد قطع تذكرة و دخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات و المواقع الإلكترونية .. انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله.

محمد عادل امام الفنان محمد عادل إمام أبو نسب ياسمين صبري ماجد الكدواني

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