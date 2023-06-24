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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني بإطلالة مميزة خلال حفل زفاف ابنة الكاتب الصحفي خالد صلاح.

وظهرت رضوى بملامح مختلفة نسبيا وظهرت برشاقة وقوام متغير عن ما كانت عليه.


شاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها  صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

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وكتبت رضوي الشربيني : ‏‏مش مهم إنك تعيش حياتك مع حد شبهك، المهم إنك تعيش حياتك مع حد تكون مطمن معاه.

 

ويذكر أنه قد ردت الإعلامية رضوى الشربينى على هجوم الإعلامية ياسمين عز عليها من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتبت رضوى الشربيني: "بحب أوى الست اللي اتربت على الأصول والرقي في التعامل وعندها فن الرد ‏الست اللي ليها كيان وكرامة تتحدث بشكل لائق و لا تتصرف او تتكلم كعبدة أو مملوكة ‏الست اللي بتقف جنب أي حد مظلوم…من غير ما يفرق معاها أي حد".

رضوى الشربيني 


استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة cbc سفرة، الفنانة منى زكى فى مداخلة هاتفية، خلال فقرتها والتى جاءت تحت عنوان "تحت الوصاية"، والتى أوضحت"الشربينى" أنها استلهمتها من مسلسلها الرمضاني الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.


وأوضحت الفنانة منى زكي، إنها تحمست للمشاركة فى مسلسل "تحت الوصاية"، لأنه تجسيد حي للمشكلات التى تعانيها المرأة بعد وفاة زوجها فى المجتمع، وهى نماذج للكثير من المحيطين بنا مثل الاصدقاء والجيران، مشيرة إلى أن الكاتبين شيرين وخالد دياب عندما عرضا عليها فكرة العمل بالإضافة للمخرج محمد شاكر خضير، تخوفت لأن القضية حقيقية وتأثر بها الكثير من السيدات وأطفالهم.

رضوي الشربيني الاعلاميه رضوي الشربيني

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شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

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