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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لعشاق القلعة البيضاء.. بيراميدز يخطف لاعبين من الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن خطف نادي بيراميدز للاعلان من صفوف الزمالك، بعد انتهاء عقودهما مع القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: “خااااص ..سيف جعفر، لاعب الزمالك  في بيراميدز الموسم المقبل بعد توقيعه 4 سنوات خلال الفترة الماضية وحصوله على مقدم عقد قدره مليوني جنيه”.

وتابع: “ولا صحة لمطالبة يوسف أسامة نبيه استرداد عقوده من بيراميدز ..واللاعبان سينضما لتدريبات بيراميدز مع بداية فترة الاعداد الموسم المقبل”.

الزمالك يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على فاركو بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات دور ال ١٦ من البطولة.

الزمالك إسلام صادق الإعلامي إسلام صادق بيراميدز الانتقالات الصيفية

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