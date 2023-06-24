كاتب صحفي : الأوضاع الاقتصادية العالمية دفعت دولًا كثيرة لوجود ميثاق التمويل

كشف أحمد حمدي الكاتب الصحفي، دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس.

وقال حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم دفعت الكثير من الدول لوجود ميثاق التمويل العالمي".

وأضاف حمدي،:" الرئيس السيسي قال أنه لو كانت الدول المتقدمة التزمت بضخ 100 مليار دولار من عام 2015 وحتي الآن لكن الوضع مختلف بالدول النامية.

وأكمل الكاتب الصحفي،:" أبرز رسائل السيسي بالجلسة الختامية كانت عن ملف المناخ الافريقي كما تحدث عن ضرورة ضخ المليارات سنويا بالدول الافريقية، مؤكدا أنه في حالة لم يقم الجانب الأوروبي بدوره سيدفع المواطنين بالدول النامية للهجرة غير الشرعية.