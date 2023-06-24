نجوم الفن في عزاء والد أروى جودة.. شاهد

حرص عدد من النجوم على حضور عزاء والد الفنانة أروى جودة والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية منذ قليل.

حضر العزاء كلا من الفنان هشام ماجد، والمخرج عمرو سلامة.

كما حضر الفنان سيد رجل ايضًا وقدم واجب العزاء للفنانة اروى جودة.

وحضرت كل من النجمة درة، وصفاء أبو السعود عزاء والد اروى جودة.

وحضر نقيب المهن التمثيلية الفنان والدكتور اشرف زكي والفنان عمرو يوسف.

والفنان صبري فواز، والفنان أحمد زاهر، وغيرهم من نجوم الفن.



وفاة والد أروى جودة:

نعي الفنان هشام ماجد، والد الفنانة أروي جودة، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب هشام ماجد: “البقاء لله في وفاة والد الفنانة الزميلة أروي جودة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله”.

وأعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة:" صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦ مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

وظهرت أروى جودة خلال تشييع جنازة والدها وهي في حالة إنهيار شديد حيث حرص عدد من نجوم الفن على مواستها والحضور الي الجنازة .