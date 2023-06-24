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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في عزاء والد أروى جودة .. صور

اروى جودة
اروى جودة

شارك نقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان عمرو يوسف، والفنانة كندة علوش فى عزاء والد الفنانة أروى جودة اليوم.

ويقام عزاء والد أروى جودة، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وبدأ بعد صلاة المغرب.


وفاة والد أروى جودة

نعي الفنان هشام ماجد، والد الفنانة أروي جودة، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

درة أول الحاضرين .. بدء عزاء والد أروى جودة بالحامدية الشاذلية

تعرف على موعد عزاء والد أروى جودة

وكتب هشام ماجد: “البقاء لله في وفاة والد الفنانة الزميلة أروي جودة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله”.

وأعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة:" صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦   مع صلاة الجمعة في جامع  مصطفى محمود إن شاء الله".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

وظهرت اروى جودة خلال تشييع جنازة والدها وهي في حالة إنهيار شديد حيث حرص عدد من نجوم الفن على مواساتها وحضور الجنازة .

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نقيب الممثلين أشرف زكي كندة علوش الفنانة كندة علوش الفنان عمرو يوسف وفاة والد أروى جودة

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