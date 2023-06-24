صور جديدة من حفل زفاف شقيق أصالة .. شاهد

احتفل أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم أصالة وزوجها.

عبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بزواجه بشقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة عندما تمنحنا ايام جميله كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.

لمشاهدة الصور اضغط هنا

يذكر أن حذفت الفنانة أصالة جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذي أثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأثارت الفنانة أصالة، حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذي أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.

اصالة

افتتحت الفنانة أصالة حفلها في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

B44F0AF5-86F2-4516-B292-5D95C5E446AA

7CB5B523-13A6-4691-8BEB-E730EFA6B51F

4E879C79-47E0-4E7D-B86B-55789C287A76

02E92E51-5DB7-406D-9FCD-8F879EB80AFA

CE480090-58AF-4274-9D5C-34DC2CAF393F