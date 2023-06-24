عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من حفل زفاف شقيق أصالة .. شاهد

حفل زفاف شقيق اصالة
حفل زفاف شقيق اصالة

احتفل أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم أصالة وزوجها.

عبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بزواجه بشقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة  عندما تمنحنا ايام جميله كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.

 

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

أصالة تحيى حفلا فى الإمارات يوم 29 يونيو

لمشاهدة الصور اضغط هنا 

يذكر أن حذفت الفنانة أصالة جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذي أثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

 

وأثارت الفنانة أصالة، حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذي أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.

اصالة
افتتحت الفنانة أصالة حفلها في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

B44F0AF5-86F2-4516-B292-5D95C5E446AA
B44F0AF5-86F2-4516-B292-5D95C5E446AA
7CB5B523-13A6-4691-8BEB-E730EFA6B51F
7CB5B523-13A6-4691-8BEB-E730EFA6B51F
4E879C79-47E0-4E7D-B86B-55789C287A76
4E879C79-47E0-4E7D-B86B-55789C287A76
02E92E51-5DB7-406D-9FCD-8F879EB80AFA
02E92E51-5DB7-406D-9FCD-8F879EB80AFA
CE480090-58AF-4274-9D5C-34DC2CAF393F
CE480090-58AF-4274-9D5C-34DC2CAF393F
911AFE7F-302E-4F76-8FF9-E67D9FC9A8DB
911AFE7F-302E-4F76-8FF9-E67D9FC9A8DB
انس نصري شقيق أصالة أصالة وزوجها الإنستجرام القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

مُتغيب منذ 8 أيام.. العثور على مدرس غارقًا في ترعة بشبين الكوم

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

موضوعات متعلقة

طارق النهري يتعرض لأزمة قلبية ويدخل المستشفى .. تفاصيل

نجوم الفن في عزاء والد أروى جودة.. شاهد

أشرف زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في عزاء والد أروى جودة .. صور

لبنى عبد العزيز ضيفة الفضائية المصرية أول أيام العيد

محمود الليثي يطرح ماتعتبونيش.. فيديو

90 أغنية.. هيثم نبيل يستعيد ذكريات أعماله الفنية

محمد علي رزق يشيد بعرض مسرحية عيلة اتعملها بلوك

ياسمين أيمن تكشف حقيقة تعرضها لحادث سيارة |خاص

ترشيحاتنا

الكرملين: لا ملاحقة قضائية لمقاتلي فاجنر

موعد إعلان الأهلي تجديد عقد محمد شريف

ميدو: البعض يحاول الوقيعة بيني وبين مرتضى منصور

وزيرة التخطيط تكشف مصير أرض الحزب الوطني والمبني القديم لوزارة الداخلية

مفاجآت جديدة في أزمة محمد عواد مع الزمالك .. فيديو

وزيرة التخطيط عن طرح الشركات الحكومية للبيع: عندنا أخبار نعلنها بعد العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ