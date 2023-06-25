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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

احمد فتوح
احمد فتوح

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، وخاصة أن تعاقده ينتهي بختام الموسم المقبل.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»،أن أحمد فتوح، لا يمانع التجديد للزمالك، ولكنه طلب ترضيته وزيادته من الناحية المادية مثلما حدث مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض، بعد تمديد التعاقد معه وتعديل القيمة المالية.


وأضاف حتحوت، أن أحمد فتوح طلب الحصول على عقد يصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، لافتا إلى أنه مستعد للتوقيع على بياض للقلعة البيضاء.


وتابع حتحوت، أنه من المنتظر أن يعقد مسؤولو القلعة البيضاء جلسة مع أحمد فتوح الأيام المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد عقده، وإقناعه بتقليل مطالبه المادية، على أن يتم منحه امتيازات أخرى عديدة.

هاني حتحوت أحمد فتوح الزمالك

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