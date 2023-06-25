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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|«الفضاء المصرية» تعقد مراسم إنهاء تجميع واختبار القمر الصناعي Misr Sat 2.. ورمزي عبدالعزيز ضيفاً لجامعة عين شمس للحديث عن التصميم المهني الذكي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. رمزي عبدالعزيز ضيفاً لجامعة عين شمس للحديث عن التصميم المهني الذكي


وتستضيف جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان "التصميم المهني الذكي: الرحلة ومحطات الوصول".

 

اليوم.. محاضرة وحلقة نقاشية عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس


تستضيف جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان "التصميم المهني الذكي: الرحلة ومحطات الوصول".

 

الفضاء المصرية تعقد مراسم إنهاء تجميع واختبار القمر الصناعي Misr Sat 2.. اليوم


تعقد وكالة الفضاء المصرية عالية تسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين، اليوم الأحد، بمقر وكالة الفضاء المصرية، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والسفير الصيني ليو ليكيانج، والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

 

تعرف على الدورات التدريبية في مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة


أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات المدارس للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، حيث ستتاح فرصة للأطفال لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية كما سيتم تقديم شهادات للطلاب الذين يكملون الدورات بنجاح.

 

افتتاح أعمال تطوير دار الضيافة بجامعة حلوان .. اليوم


يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، أعمال تطوير دار الضيافة بالحرم الجامعي، والتي تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة التي تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان والجامعات والهيئات المختلفة، ضمن  الموسم الثقافي، والندوات الشهرية للجامعة والمراكز العلمية بها.

 

البحث العلمي تعلن جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية والنيل 2022.. اليوم


تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات الدورة رقم 180 لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس، اليوم الأحد، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد، وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية لعام 2022)، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، وسيتم أيضا الإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام ٢٠٢١.

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