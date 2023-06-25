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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح أعمال تطوير دار الضيافة بجامعة حلوان .. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، أعمال تطوير دار الضيافة بالحرم الجامعي، والتي تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة التي تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان والجامعات والهيئات المختلفة، ضمن  الموسم الثقافي، والندوات الشهرية للجامعة والمراكز العلمية بها.

كما يتم تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامة بالجامعة وحفلات التخرج، الاحتفالات بالمناسبات المختلفة و الحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، ويعمل الدار على تقديم الخدمة الفندقية من إقامة و تغذية للأساتذة الزائرين سواء كانوا مصريين أو أجانب.

غدًا.. افتتاح أعمال تطوير دار الضيافة بجامعة حلوان

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وتحتوي دار الضيافة على قاعة الدكتور حسن حسني  بسعة (384) كرسيا للمؤتمرات والمناسبات، صالونات واستقبال وVIP، صالة لتقديم الوجبات بسعة (200) فرد، (8 ) غرف اقتصادية بها (42) سريرا، (12) غرفة VIP بها (26) سريرا، صالة طعام تستقبل (100) فرد، غرفة للترجمة الفورية، بوفية و مغسلة ومطبخ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وتقام فعاليات افتتاح دار الضيافة بجامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد الموافق  25 يونيو 2023، ويشرف على دار الضيافة الدكتور سامح جمال سعد المشرف العام على دار ضيافة جامعة حلوان، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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