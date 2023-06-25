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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تلفت الأنظار داخل حمام السباحة.. صور

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت ياسمين صبري من داخل حمام السباحة ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

 

وانتهت ياسمين صبري، من تصوير فيلم " البعبع" والتي تقوم فيه بدور البطولة مع النجم أمير كرارة.

 

وتواجدت ياسمين صبري في الشيخ زايد لتصوير آخر مشاهدها مع أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن في زد بارك.

 

وطرحت شركة سينرجى فيلمز الإعلان التشويقى لفيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

 

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