لتجنب الحروق الجلدية والتسمم الكيميائي.. إجراءات يجب اتباعها عند استخدام الصودا الكاوية

لم يتبقي على العيد سوى أيام قليلة، وتحتاج ربة المنزل إلي استعمال مواد كيماوية لتنظيف المنزل وبالأخص الصودا الكاوية، لذلك تقدم خبيرة الإقتصاد المنزلي هبة محمد، إجراءات أمنية يجب اتباعها عند استخدام الصودا الكاوية للتنظيف.

لتجنب الحروق الجلدية والتسمم الكيميائي إجراءات اتبعيها عند استخدام الصودا الكاوية

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي لـ صدى البلد، إنه يجب اتباع الإجراءات الأمنية التالية عند استخدام الصودا الكاوية:

استخدام القفازات والنظارات الواقية: يجب ارتداء القفازات والنظارات الواقية لحماية الجلد والعينين من الاتصال المباشر مع الصودا الكاوية.

التهوية الجيدة: يجب العمل في منطقة جيدة التهوية وفتح النوافذ والأبواب لتدفق الهواء النظيف.

تجنبي التنفس في الجسيمات: يجب تجنب التنفس في الجسيمات التي يمكن أن تثيرها الصودا الكاوية، وذلك باستخدام قناع الوجه أو غطاء للفم والأنف.

تفادي ملامسة الصودا الكاوية: يجب تجنب لمس الصودا الكاوية باليد أو الجلد، وإذا كان ذلك ضروريًا، فيجب غسل المنطقة الملامسة بالماء الفوري والصابون.

استخدمي كمية صغيرة: يجب استخدام كمية صغيرة من الصودا الكاوية، وتجنب استخدام كميات كبيرة.

الحفاظ على الصودا الكاوية بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة: يجب الحفاظ على الصودا الكاوية بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

التخلص من الصودا الكاوية بطريقة صحيحة: يجب التخلص من الصودا الكاوية بطريقة صحيحة ومناسبة، ويمكن التخلص منها في الحاويات المخصصة للمخلفات الخطرة.

يجب اتباع هذه الإجراءات الأمنية لتجنب الإصابة بالحروق الجلدية والتسمم الكيميائي وغيرها من المخاطر المحتملة عند استخدام الصودا الكاوية.