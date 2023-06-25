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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناسب عزومات العيد.. طريقة عمل الفخدة الضاني في الكيس الحراري

طريقة عمل الفخدة
طريقة عمل "الفخدة الضاني"

فخدة الضاني" هي وصفة مشهورة في المطبخ العربي، وتتميز بنكهتها الشهية وسهولة تحضيرها، في عيد الأضحى.. وفيما يلي طريقة عمل الفخدة الضاني" للشيف خديجة عثمان .

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المكونات لعمل "الفخدة الضاني"

2 فخذ ضأن كاملة
1 بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة
4 فصوص ثوم مفرومة
1 ملعقة صغيرة من البهارات العربية، مثل الكمون والكزبرة والبابريكا
1/4 كوب من الزيت النباتي
ملح وفلفل حسب الذوق
2 كوب من الماء


طريقة عمل "الفخدة الضاني"

نقوم بغسل فخذي الضأن جيداً، ثم نقوم بتنظيفهما وإزالة الدهون الزائدة.

نحضر طنجرة كبيرة، ونضع عليها الفخذين.

نضيف البصل والثوم والبهارات والملح والفلفل على الفخذين.

نسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم نقوم بتحمير الفخذين من جميع الجوانب حتى يصبح لونهما بنياً ذهبياً.

نضيف الماء إلى الفخذين في الطنجرة، ونضعها على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، أو حتى يصبح لحم الفخذ طرياً ولذيذاً.

نقدم "الفخدة الضاني" في طبق التقديم، ويمكن تقديمها مع الأرز أو الخبز المحمص.

ملاحظة: يمكن تحضير هذه الوصفة باستخدام اللحم البقري أو الدجاج بدلاً من لحم الضأن، وتبقى الطريقة هي نفسها.

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