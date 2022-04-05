مفيدة شيحة تبدع بتقديم طريقة "فخدة الديك الرومي" في الفرن | شاهد

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، طريقة عمل فخدة الديك الرومي في الفرن، وملوخية، مؤكدة أن هذه الاكلة من أروع الأطعمة والمحببة للكثيرين.

وخلال الفقرة، كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، مقادير عمل فخدة الديك الرومي في الفرن، قائلة : "فخد ديك رومي "2 كجم أو حسب رغبتك"، وثوم، وملح ، فلفل ، بابريكا ، بصل بودر ، كمون ، جوز طيب مبشورة، وزيت، وبطاطس، وفلفل، وجزر، وبصل مقطع خضروات حسب رغبتك، وقرنفل ،حبهان ، قرفه أعواد.

أما عن الطريقة تابعت مفيدة شيحة، أن : "يتم بشق الفخده بشكل طولي، ثم اغرسي فيها فصوص ثوم داخل لحم الفخدة، ويتبل بـ ملح وفلفل وجوز طيب مبشور وبابريكا وكمون وزيت، وأمسحي الفخذه بالتتبيله جيده ومن تحت الجلد واتركيه لمدة ساعه أو ساعتين.

وأكملت مقدمة برنامج سكر وشطة، أنه في الصينيه ضعي بطاطس وفلفل وجزر ومياه وقرنفل وحبهان وقرفه أعواد وغطيته بورق فويل أو غطا حلة، وأدخليه الفرن لمدة ساعه ثم ارفعي الفويل أو الغطء واختبري نضج الفخده بالسكينه كل ربع ساعة.

