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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يرد على منتقدي أوسوريو: لاعيبة الزمالك معاه حاجة تانية

اوسوريو
اوسوريو

رد الإعلامي أحمد حسام ميدو على منتقدي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لازم الناس تمنح أوسوريو حقه، ياريت تقيموا أرقامه في 9 مباريات مع الزمالك وقارنوا بين آخر 9 مباريات للزمالك قبل قدومه".
 

وأضاف ميدو: "قيموا أوسوريو بما يُرضي الله، انتوا عايزين الناس اللي جوا نادي الزمالك يفشلوا، وعشان كدة بتتمنوا أوسوريو يفشل". 
 

واختتم: "أوسوريو صنايعي، مصطفى شلبي بقى لاعب تاني معه، ودونجا قبل أوسوريو كان على وشك الرحيل عن الزمالك، لكن اللاعب اشتغل على نفسه ومركز بشكل كبير جدا ويحاول يلقط بسرعة، ودونجا كان رجل مباراة فاركو من وجهة نظري، وفتوح لاعيب تاني مع أوسوريو، وفي خطة المدرب ظهر بشكل مختلف".

ميدو الزمالك أوسوريو نادي الزمالك مصطفى شلبي

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