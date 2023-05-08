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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواد كيماوية.. مستشار الرئيس للصحة يحذر من السجائر الإلكترونية ..فيديو

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خطورة استخدام الشيشة والسجائر الإلكترونية، والتبغ المسخن.

 

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 وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هذه المنتجات تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان ".

 

 وتابع محمد عوض تاج الدين :"  السجائر الإلكترونية لها آثار جانبية ضارة جدا وهذا ما تؤكد عليه كافة المؤسسات الصحة العالمية ".

 

 ولفت محمد عوض تاج الدين :" هذه المنتجات بها مواد كيماوية ويكون هناك عملية تسخين وحرارة عالية لها تأثير ضار جدا  على الفم والاسنان والحنجرة والرئتين ".

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