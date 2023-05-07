حقيقة توقف صناعة السجائر في مصر.. مسؤول يفجر مفاجأة

شهدت أسعار بعض السلع والمواد تحركا خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع أسعار المواد الخام "مدخلات الصناعة"، والتي يأتي أغلبها من الخارج، فضلاً عن ارتفاع العملة الأجنبية "الدولار" مقابل العملة المحلية "الجنيه".

حقيقة رفع أسعار السجائر

وكانت السجائر من ضمن السلع التي شهدت تحركاً متتالياً في الأسعار خلال الأشهر الماضية، نتيجة عدة عوامل من بينها: ارتفاع الأسعار عالميا ونقص المعروض من الخامات المستخدمة في إنتاج السجائر.

كما أن زيادة أسعار السجائر الجديدة في مصر، تفيد الخزانة العامة للدولة أيضًا، نتيجة ارتفاع تكلفة الضرائب التي يجرى دفعها على عبوات السجائر، وتفيد التأمين الصحي الشامل الذي تموله ضرائب السجائر

ومت جانبه كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل، قائلا: "الشركات لم تعلن حتي الآن عن رفع الأسعار لسببين".

وأضاف إمبابي خلال تصريحات إعلامية، أن الموردين الذي كانوا يقومون بتوريد المادة الخام الخاصة بالسجائر "التبغ" أصبحوا لا يريدون توريدها إلى المصنعين داخل مصر، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان سوف توقف إنتاجها بعد عدة شهور لإنفاذ المواد الخام لديها.

وتابع إبراهيم إمبابي، أن شركات الدخان تقوم باستيراد المواد الخام الخاصة بها بالدولار، وتقوم بتوفير الدولار من السوق الموازي بسعر 39 جنيها مقابل الدولار الواحد، موضحا أن هناك صناعات ليس لها بديل محلي ولكن هناك مشكلة بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية.

تحرك أسعار السجائر سابقا

وأوضح رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار السجائر يتوقف على الموازنة او إضافة ضرائب جديدة، مضيفا أنه أقترح بتوحيد الشريحة من 50 قرشا إلى جنيه واحد، خاصة أن ارتفاع سعر الدولار والسولار يؤثر على صناعة السجائر.

يذكر أنه كانت هناك زيادة فس أسعار السجائر في أبريل 2023 ، حيث ارتفعت أسعار السجائر فايسروي وبال مال بقيمة 2 جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الشرقية إيسترن كومباني، لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية 9 أبريل 2023.

وقد أعتمدت الشركة الشرقية إيسترن كومباني زيادة سعرية على جميع منتجات الشركة من السجائر السيجار، المعسل، ودخان البيبه، والشعر، باعتماد لائحة أسعار سجائر جديدة بسعر البيع للمستهلك في 26 مارس الماضي.

وتم تطبيق لائحة زيادة أسعار السجائر الجديدة، اعتبارًا من 8 أبريل 2023، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم "2" لسنة 2018، وأفصحت بذلك الشركة الشرقية لإدارة الإفصاح بالبورصة 9 أبريل .

ميريت بأنواعها 59 جنيها

مارلبورو أحمر وجولد 54 جنيها

مرلبورو كرافت بأنواعها 44 جنيها

إلـ إم أحمر 39 جنيها

إلـ إم أزرق 39 جنيها

إلـ إم سيلفر 39 جنيها

إلـ إم فورورد 39 جنيها

رفع أسعار السولار جنيه

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت الأربعاء 3 مايو، خلال الاجتماع الثاني من عام 2023، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الخميس 4 مايو الجاري.

وثبتت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن، يأتي ذلك بعد قرار اللجنة برفع سعر البنزين في اجتماع الربع الأول من 2023.

يشار إلى أن اللجنة تجتمع ربع سنويًا، مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، حيث أوضحت اللجنة أن التعديل جاء في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي، للمنتجات البترولية قررت تعديل أسعار البنزين السائدة في السوق المحلية، في آخر اجتماعاتها الخميس 2 مارس، حيث إنها المسؤولة عن إصدار توصيات أسعار البنزين والسولار، لأنها المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي لـ المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي من خلال اجتماع دوري.

ووفقًا للقانون، فإنه في حالة تطبيق زيادة على أسعار البنزين فان النسبة لا تتعدي 10% من إجمالي أسعار المواد البترولية المطروحة حاليا في الأسواق المصرية وذلك طبقا لمتغيرات السوق العالمي لمشتقات البترول.

انخفاض أسعار الطاقة

يشار إلى أن البنك الدولي توقع أن تنخفض أسعار الطاقة عالميًا بنسبة 26% العام الجاري، فضلًا عن تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 2022 و2023.

وبحسب آخر توقعات البنك الدولي، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن بلوغ سعر خام برنت في المتوسط 84 دولارًا للبرميل هذا العام، منخفضًا بنسبة 16% عن المتوسط في عام 2022.