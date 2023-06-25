أمراض مزمنة.. أضرار الإفراط في تناول البروتين

قال الدكتور مدحت عبد الحليم، استشارى الكلي، إن تناول البروتين بشكل زائد له بعض الآثار السلبية على الصحة.

أضرار الإفراط فى تناول البروتين

وأوضح استشارى الكلي لـ صدى البلد إن الآثار السلبية تتمثل فيما يلي :

الإصابة بمشاكل في الكلى: يمكن لتناول كميات كبيرة من البروتين أن يؤدي إلى زيادة الضغط على الكلى والتي قد تؤدي إلى ضررها.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب: قد تزيد كميات كبيرة من البروتين من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بسبب زيادة مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد: يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى زيادة الكبد والتي قد تؤدي إلى ضرره.

الإصابة بحالات من فرط الإرهاق والإجهاد: يمكن لتناول كميات كبيرة من البروتين أن يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والإجهاد وذلك بسبب زيادة الحمولة على الكبد والكلى.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: يمكن لتناول كميات كبيرة من البروتين أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض السكري والسرطان.

بشكل عام، ينصح باستشارة الطبيب أو خبير التغذية قبل تناول أي نوع من المكملات الغذائية أو زيادة كمية البروتين في النظام الغذائي.