الخفافيش المسؤل الأول عن فيروس كورونا.. ماذا عن فوائد البروتين بداخلها؟

اعتبرت الخفافيش مسؤولة عن فيروس كورونا منذ البداية. لكن لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الوباء؟ ولكن الآن يتم الآن عن علاجات موجودة بالخفافيش.

هذا هو ادعاء البحث المنشور في مجلة الخلية حيث لاحظ الباحثون أنه يوجد داخل الخفافيش العديد من الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى مثل SARS-COV-2 ، والتي يمكن أن تكون قاتلة للإنسان. لكن ليس لديهم أي تأثير على الخفافيش وهي تعيش بشكل طبيعي. بدأ البحث بهذه الفكرة.

يوجد بروتين قوي داخل الخفافيش

عندما يدخل فيروس أو ممرض إلى الجسم ، يحاول جهاز المناعة تدميره عن طريق التسبب في الالتهاب. ولكن عندما يفشل ، يزداد الالتهاب. في الخفافيش ، يعمل بروتين ASC2 على إيقاف هذا الالتهاب. بسبب أنهم لا يصابون بأي مرض.

هذه هي الطريقة التي يعمل بها

يعتقد الباحثون أن بروتين ASC2 يمكن أن يقلل من الالتهابات التي تسببها عدوى أخرى مثل كورونا. ووجدوا أنها فعالة ضد بعض الفيروسات مثل الإنفلونزا من خلال إجراء البحوث على الفئران. حيث يمنع هذا البروتين الجسيم الالتهابي الذي يسبب التهابًا خطيرًا.

هذا سر "الشباب"

يزداد الضعف الجسدي مع تقدم العمر وتحيط بنا أمراض كثيرة. ولكن إذا زاد الالتهاب في الجسم لفترة طويلة ، فإن كل هذه المشاكل يمكن أن تجعل المرء يشعر بالشيخوخة. يعتقد الباحثون أن البروتين الموجود في الخفافيش يعمل أيضًا على مكافحة الشيخوخة ويساعد في الحفاظ على أعراضها بعيدًا.



منع الشيخوخة بالأغذية المضادة للالتهابات

منذ ذلك الحين ، يكون الالتهاب وراء ظهور علامات الشيخوخة في سن مبكرة. والتي يمكن أن تكون بسبب بعض الأمراض أو نمط الحياة غير الصحي. هذا هو السبب في أن الأطعمة المضادة للالتهابات تعتبر أطعمة مضادة للشيخوخة. عن طريق الحد من الالتهابات ، فهي تساعد في الحفاظ على صحة الشباب حتى في سن الشيخوخة.



هذه الأشياء هي أطعمة مضادة للشيخوخة