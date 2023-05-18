عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخفافيش المسؤل الأول عن فيروس كورونا.. ماذا عن فوائد البروتين بداخلها؟

الخفافيش
الخفافيش

 اعتبرت الخفافيش مسؤولة عن فيروس كورونا منذ البداية. لكن لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الوباء؟ ولكن الآن يتم الآن عن علاجات موجودة بالخفافيش.

هذا هو ادعاء البحث  المنشور في مجلة الخلية حيث لاحظ الباحثون أنه يوجد داخل الخفافيش العديد من الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى مثل SARS-COV-2 ، والتي يمكن أن تكون قاتلة للإنسان. لكن ليس لديهم أي تأثير على الخفافيش وهي تعيش بشكل طبيعي. بدأ البحث بهذه الفكرة.

يوجد بروتين قوي داخل الخفافيش

يوجد بروتين قوي داخل الخفافيش

 عندما يدخل فيروس أو ممرض إلى الجسم ، يحاول جهاز المناعة تدميره عن طريق التسبب في الالتهاب. ولكن عندما يفشل ، يزداد الالتهاب. في الخفافيش ، يعمل بروتين ASC2 على إيقاف هذا الالتهاب. بسبب أنهم لا يصابون بأي مرض.

هذه هي الطريقة التي يعمل بها

هذه هي الطريقة التي يعمل بها

يعتقد الباحثون أن بروتين ASC2 يمكن أن يقلل من الالتهابات التي تسببها عدوى أخرى مثل كورونا. ووجدوا أنها فعالة ضد بعض الفيروسات مثل الإنفلونزا من خلال إجراء البحوث على الفئران. حيث يمنع هذا البروتين الجسيم الالتهابي الذي يسبب التهابًا خطيرًا.

هذا سر "الشباب"

هذا هو سر الشباب

 يزداد الضعف الجسدي مع تقدم العمر وتحيط بنا أمراض كثيرة. ولكن إذا زاد الالتهاب في الجسم لفترة طويلة ، فإن كل هذه المشاكل يمكن أن تجعل المرء يشعر بالشيخوخة. يعتقد الباحثون أن  البروتين الموجود في الخفافيش يعمل أيضًا على مكافحة الشيخوخة ويساعد في الحفاظ على أعراضها بعيدًا.
 

منع الشيخوخة بالأغذية المضادة للالتهابات

منع الشيخوخة بالأغذية المضادة للالتهابات

 

 منذ ذلك الحين ، يكون الالتهاب وراء ظهور علامات الشيخوخة في سن مبكرة. والتي يمكن أن تكون بسبب بعض الأمراض أو نمط الحياة غير الصحي. هذا هو السبب في أن الأطعمة المضادة للالتهابات تعتبر أطعمة مضادة للشيخوخة. عن طريق الحد من الالتهابات ، فهي تساعد في الحفاظ على صحة الشباب حتى في سن الشيخوخة.
 

هذه الأشياء هي أطعمة مضادة للشيخوخة

هذه الأشياء هي أطعمة مضادة للشيخوخة
  1. بابايا
  2. بروكلي
  3. آباء
  4. كُركُم
  5. بطاطا حلوة
الالتهابات الخفافيش بطاطا حلوة أمراض روس كورونا فيروس كورونا فيروس كورون مضادة للالتهابات يروس كورونا 2021 HUNDAI ELANTRA ​​​​​​​health يوجد بروتين قوي داخل الخفافيش الخفافيش مسؤولة عن فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل في اغتصابها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

فرمان من كولر.. الأهلي يقترب من ضم موهبة الترجي التونسي

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي في سعر الذهب الآن| تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس.. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

إعلامي: تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. مفتاح الخيرات ويفك الأسحار ويحميك من كل مكروه

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

ترشيحاتنا

تأكيدا لـ" صدى البلد".. تعليم الدقهلية: تأجيل امتحان دراسات الإعدادية

5 عروض من أوروبا والسعودية.. فرج عامر يصدم الأهلي بسبب بيرسي تاو

اقتحام أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي بينهم قيادات في الكنيست ووزراء الاحتلال

وزير التعليم في أسوان لافتتاح مدارس جديدة

هل يجوز ترديد القرآن وأنا على جنابة؟.. اعرف الرأي الشرعي

ازاي تحصل على وظيفة لابنك من التعليم الفني؟.. ما لا تعرفه عن وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية| حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخفافيش المسؤل الأول عن فيروس كورونا.. ماذا عن فوائد البروتين بداخلها؟

في المطبخ.. ظهور جديد لـ عبلة كامل بعد غياب سنوات| شاهد

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ