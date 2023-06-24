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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أضرار الأطعمة الحارة.. مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. نصائح لفقدان الوزن ونسف الكرش

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تقوية العضلات وشرب الماء ..6 نصائح لفقدان الوزن ونسف الكرش

أضرار "الفيب" السجائر الإلكترونية

نشرة المرأة والصحة

الصداع وحرقة المعدة الأبرز .. أضرار الأطعمة الحارة

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، أن تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية على الجسم.

تقوية العضلات وشرب الماء ..6 نصائح لفقدان الوزن ونسف الكرش
نسف الكرش أو فقدان الدهون في منطقة البطن يتطلب جهدًا وصبرًا، ويمكن القيام ببعض الأمور التي تساعد على تحقيق ذلك.

أضرار "الفيب" السجائر الإلكترونية
تعتبر السجائر الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ "الفيب"، بديلاً للتدخين التقليدي، وهي تسوق بشكل واسع في العالم كبديل للسجائر التقليدية.

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة
هل يمكن تناول المكملات الغذائية لتخفيف الأعراض؟ يمكن استخدام بعض المكملات الغذائية لتخفيف بعض الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين.

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