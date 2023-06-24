تقوية العضلات وشرب الماء ..6 نصائح لفقدان الوزن ونسف الكرش

نسف الكرش أو فقدان الدهون في منطقة البطن يتطلب جهدًا وصبرًا، ويمكن القيام ببعض الأمور التي تساعد على تحقيق ذلك.

6 نصائح لفقدان الوزن ونسف الكرش

أوضح الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة المسنة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أبرز النصائح للتخلص من الكرش والدهون الزائدة فى الجسم والتى تتمثل فيما يلي :

ممارسة التمارين الرياضية المناسبة: يمكن ممارسة التمارين الرياضية القلبية مثل الجري وركوب الدراجة الهوائية والسباحة لمدة 30-45 دقيقة يوميًا، وكذلك تمارين تقوية العضلات الأساسية مثل البطن والظهر لتعزيز العضلات وتحسين اللياقة البدنية.

الالتزام بنظام غذائي صحي: يجب تناول وجبات غذائية صحية تحتوي على نسب متوازنة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والألياف، وتجنب الأطعمة العالية بالدهون والسكريات والملح.

الحفاظ على النوم الكافي: يجب الحصول على 7-8 ساعات من النوم العميق كل ليلة، وتجنب النوم قليلاً أو الاستيقاظ في وقت متأخر، حيث يمكن أن يؤثر النوم الناقص على مستويات هرمونات الجسم وزيادة الشهية وتخزين الدهون.

الحد من التوتر والإجهاد: يمكن تجنب التوتر والإجهاد عن طريق التمارين الرياضية والاسترخاء والتأمل والنوم الكافي.

تناول الكثير من الماء: يجب تناول الكثير من الماء للحفاظ على الترطيب وتحفيز عملية الأيض والتخلص من السموم والفضلات.

تجنب الكحول والتدخين: يجب تجنب تناول الكحول والتدخين، حيث يمكن أن يزيدان من تراكم الدهون في منطقة البطن.

لا يوجد حلاً سحريًا لفقدان الوزن في منطقة البطن، ولكن الالتزام بنمط حياة صحي ومتوازن يمكن أن يساعد على تحقيق النتائج المرجوة.