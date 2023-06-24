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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصداع وحرقة المعدة الأبرز .. أضرار الأطعمة الحارة

الصداع وحرقة المعدة
الصداع وحرقة المعدة .. اضرار الأطعمة الحارة

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، أن تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية على الجسم.

وأوضح صبري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الآثار الجانبية للأطعمة الحارة والتى تتمثل فيما يلي :

1. الحرقة والإلتهابات: قد يؤدي تناول الأطعمة الحارة إلى زيادة إفراز الحمض في المعدة، مما يزيد من خطر حدوث الحرقة والإلتهابات في المريء والمعدة.

2. الاضطرابات الهضمية: يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة الاضطرابات الهضمية مثل الإسهال والغازات والانتفاخ، وذلك بسبب تأثيرها على حركة الأمعاء ونشاط الجهاز الهضمي.

3. الصداع والدوار: قد يشعر بعض الأشخاص بالصداع والدوار بعد تناول الأطعمة الحارة، وذلك بسبب تأثيرها على الدورة الدموية.

4. الحساسية: يمكن أن يتسبب تناول الأطعمة الحارة في حدوث حساسية عند بعض الأشخاص، وذلك بسبب تفاعل جهاز المناعة مع بعض المركبات الكيميائية الحارة الموجودة في هذه الأطعمة.

5. الآثار الجانبية الأخرى: قد يشعر بعض الأشخاص بالتعرق الزائد والتهيج في الجلد والتهاب في الجهاز التنفسي بعد تناول الأطعمة الحارة.

وأشار أخصائي التغذية إلى أن تأثير الأطعمة الحارة يختلف من شخص لآخر وقد يتحمل بعض الأشخاص تأثيرها بشكل أفضل من آخرين، وبشكل عام، يمكن تقليل الآثار الجانبية للأطعمة الحارة عن طريق تناولها بكميات معتدلة وتجنب تناولها بشكل مفرط، وكذلك تجنب تناولها على معدة فارغة، وتجنبها في حال كانت تسبب لك أي مشاكل صحية.

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