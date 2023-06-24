تعتبر السجائر الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ "الفيب"، بديلاً للتدخين التقليدي، وهي تسوق بشكل واسع في العالم كبديل للسجائر التقليدية.

أضرار "الفيب" السجائر الإلكترونية

قال الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر، ويمكن أن تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية السلبية على الصحة. ومن بين هذه الآثار:

التعرض للنيكوتين: تحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين، وهو مادة مسببة للإدمان، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهابات الجهاز التنفسي.

التعرض للمواد الكيميائية الضارة: قد تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة، مثل الفورمالديهايد والأسيتالديهايد والمعادن الثقيلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مثل التهاب الرئة والتهاب الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة.

التعرض للحرارة: يمكن أن تؤدي السجائر الإلكترونية إلى التعرض للحرارة العالية، مما يمكن أن يؤدي إلى إصابات في الفم والحنجرة والأسنان.

الآثار النفسية: يمكن أن تؤدي السجائر الإلكترونية إلى زيادة الإدمان على النيكوتين وتأثيرها على الحالة المزاجية والنفسية للشخص.

التعرض

وبشكل عام، فإن السجائر الإلكترونية ليست بديلاً آمناً للسجائر التقليدية، وتحتوي على مواد كيميائية ضارة والتي قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. لذلك، يجب تجنب استخدامها إذا كان بإمكان الشخص الإقلاع عن التدخين بشكل عام، وفي حالة استخدامها، يجب الحرص على استخدامها بحذر وفقاً للتعليمات الموجودة على العبوة.