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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية والإقلاع عن التدخين

هل يمكن تناول المكملات الغذائية لتخفيف الأعراض؟ يمكن استخدام بعض المكملات الغذائية لتخفيف بعض الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين.

كشفت فاطمة محمد الأخصائي النفسي وعلاج الإدمان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أعراض الإقلاع عن التدخين والتى تتمثل فيما يلي :

الرغبة الشديدة في التدخين (الانسحاب النيكوتيني).
الصداع.
الإجهاد والتوتر النفسي.
القلق والاكتئاب.
النوبات القصيرة من الغضب.
الأرق والأحلام الغريبة.
الإمساك أو الإسهال.
زيادة الشهية وزيادة الوزن.

ونصحت الأخصائي النفسي أنه يجب الحرص عند استخدام المكملات الغذائية والتأكد من استشارة الطبيب أو الخبير الصحي قبل تناول أي مكملات غذائية، ومن بين المكملات الغذائية التي يمكن استخدامها:

الصحة: 14 مركزا وعيادة تقدم خدمات الإقلاع عن التدخين

الدكتور وجدي أمين: التدخين مرض يسبب الإدمان.. تعرف على طرق الإقلاع عنه|فيديو

تناول المكملات الغذائية لتخفيف الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين

تناول المكملات الغذائية لتخفيف الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين

فيتامين C: يساعد فيتامين C في تحسين المزاج وتخفيف التوتر والإجهاد النفسي الذي يصاحب الإقلاع عن التدخين.

فيتامين E: يحتوي فيتامين E على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن التدخين وتعزيز صحة الجلد.

الماغنيسيوم: يمكن أن يساعد الماغنيسيوم في تخفيف الصداع والقلق والاكتئاب.

تناول المكملات الغذائية لتخفيف الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين

الزنك: يمكن أن يساعد الزنك في تعزيز صحة الجلد وتقليل الأضرار الناجمة عن التدخين.

زيت السمك: يحتوي زيت السمك على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد في تخفيف بعض الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين.

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