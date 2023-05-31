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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدكتور وجدي أمين: التدخين مرض يسبب الإدمان.. تعرف على طرق الإقلاع عنه|فيديو

التدخين
التدخين

أكد الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة أن التدخين مرض ويسبب الإدمان،  ومن الآثار السيئة له انبعاث أول أكسيد الكربون، يرتبط بهموجلوبين الدم أكثر من الاكسجين 21 مرة،  فمجرد دخوله الي الجسم بيقلل الأكسجين ويعطي إحساس الهدوء، وهذا ليس هدوء ولكن بيكون الجسم مهدود، وبيأثر على بناء الخلايا، ويسبب الكثير من الأمراض في مقدمتها الأورام. 

وجدي أمين يوضح طرق الإقلاع عن التدخين


وطالب وجدي أمين في حوار مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc  اولياء الامور بالانتباه على أولادهم في مراحل التعليم المختلفة وتوعيتهم بأضرار ومخاطر التدخين وتحذيرهم من أصحاب السوء، لافتًا إلي انتشار التدخين بنسبة كبيرة بين طلاب المدارس .

 ولفت وجدي أمين، إلى أن 20 % من عدد المصريين مدخنين وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة ، لافتًا إلي أن تلك الاحصائيات ليست دقيقة لأن بعض الناس لاسيما النساء ينكرن التدخين ، فضلا عن الفئات التي تتعرض للتدخين السلبي .


وأوضح  وجدي أمين، أن أول طرق الإقلاع عن التدخين هو التغير السلوكي للمدخن، ومساعدته من قبل المحيطين به بعدم جره مرة أخرى لعالم التدخين، وفي حالة الشعور بأعراض الانسحاب يمكن معالجتها ببعض الأدوية، الابتعاد عن الحالة التي تسبب له التدخين، فإذا كانت العادة مرتبطة بمكان معين أو أشخاص معينين عليه الابتعاد عنهم، وإبدالهم بأنشطة أخرى.

 

وجدي أمين التدخين الأمراض الصدرية الإدمان الأكسجين

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