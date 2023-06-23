حسام موافى يوجه نصيحة لمرضى القلب ويحذر من خطورة التدخين.. فيديو

أكّد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنّ التدخين كارثة وعامل من عوامل الخطورة على الشريان التاجي، ويؤثر تأثيرا سلبيا على مرضى القلب خاصة الذين لديهم دعامات.

وقال حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ المدخنين من مرضى القلب يعانون عادة من آلام الصدر بسبب ضيق الشريان التاجي نتيجة التدخين.

مرضى القلب

نصح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى القلب بضرورة الإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحتهم وتجنب المضاعفات الخطيرة، التي قد لا يحمد عقباها.



واختتم حسام موافي بالإشارة إلى أن التدخين يؤدي إلى حدوث تغييرات بنيوية في القلب والدم الذي يضخّه إلى الجسم ويُضعف من قدرتهما على أداء وظائفهما بشكل طبيعي.