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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

هذه الأطعمة العشرة
هذه الأطعمة العشرة ستجعل الجسم أقويً

يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى عدد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك ضعف العضلات وضعف المناعة وتوقف النمو لتجنب نقص البروتين ، من الضروري تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في النظام الغذائي، يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز العديد من وظائف الجسم بصرف النظر عن نمو العضلات.

يمكن أن يتسبب نقص البروتين في تلف أنسجة الجسم وأعضائه ، مما قد يضعف القدرة المناعية ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى. بسبب نقص البروتين ، قد تشعر بأعراض مثل التعب والضعف وضعف العظام وفقدان الشعر وتبييض الأظافر وفقر الدم. دعنا نعرف ما هي الأمراض الخطيرة التي يمكن أن يسببها نقص البروتين والأشياء التي يجب أن تستهلكها لتعويض نقص البروتين، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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هشاشة العظام

-كواشيوركور

هشاشة العظام هو مرض نقص البروتين حيث لا يحصل الجسم على ما يكفي من البروتين للنمو. تشمل الأعراض تورم الساقين والبطن وترقق الشعر وتغيرات في لون الجلد.

حاله طبيبة وهي الهزال الشديد

-حاله طبيبة وهي الهزال الشديد

مرض نقص البروتين هو شكل حاد من أشكال سوء التغذية. في هذا ، يبدأ الجسم في فقدان الوزن الزائد وتصبح العضلات ضعيفة. قد تشمل الأعراض الضعف والتعب وفقدان كتلة العضلات.

الوذمة

-الوذمة

وفقًا لـ Harvard Health ، فهو مرض ينجم عن نقص البروتين حيث تتراكم السوائل في الجسم ، مما يتسبب في تورم الكاحلين والساقين والقدمين. هذا يمكن أن يسبب لك زيادة الوزن وصعوبة في التنفس.

فقر دم

-فقر دم

يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى فقر الدم ، وهي حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء. وهذا ما يعرف بفقر الدم. في هذا ، قد تشعر بإرهاق شديد وضعف.

ضعف جهاز المناعة

ضعف جهاز المناعة

البروتين ضروري لزيادة قوة المناعة. يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى ضعف الجسم وقد تقل مناعته لمحاربة العدوى.

الأطعمة الغنية بالبروتين

- الأطعمة الغنية بالبروتين
  • اللحوم والدواجن والأسماك : هذه بعض من الأطعمة الغنية بالبروتين ، وتوفر المصادر الحيوانية للبروتين عمومًا جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك.
  • البيض: يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين ، حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 6 جرامات من البروتين.
  • منتجات الألبان: الحليب والجبن واللبن كلها غنية بالبروتين ، بحوالي 8 جرامات من البروتين لكل كوب من الحليب.
  • البقوليات والعدس: الفول والعدس والبقوليات الأخرى مليئة بالبروتين ، وكذلك الألياف والفيتامينات والمعادن.
  • المكسرات والبذور: اللوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس كلها مصادر جيدة للبروتين ، حيث توفر حفنة من اللوز حوالي 6 جرامات من البروتين.
  • التوفو ومنتجات الصويا: التوفو مصنوع من فول الصويا وهو مصدر جيد للبروتين ، حيث يحتوي نصف كوب على حوالي 10 جرامات من البروتين
الأمراض الخطيرة الإصابة بالعدوى البروتين التعب والضعف الهزال العناصر الغذائية الأساسية الفول والعدس اللحوم والدواجن المشكلات الصحية الوزن الزائد صعوبة في التنفس ​​​​​​​health

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